Geert Hoste laat video van Gunter Lamoot offline halen: “Flauw van hem!” TDS

12 oktober 2020

14u41

Bron: Facebook 0 Showbizz Een opmerkelijk bericht van Gunter Lamoot (50) op Facebook. De komiek laat op zijn fanpagina weten dat één van zijn filmpjes werd verwijderd van YouTube, omdat die video de auteursrechten zou schenden. Merkwaardig genoeg was het net collega-komiek Geert Hoste (60) die de claim had ingediend.

“Flauw van Geert”, laat Gunter Lamoot weten op Facebook, waar hij de waarschuwing van YouTube deelde. Daarin staat het volgende: “We hebben een melding van auteursrechtschending ontvangen en zien ons daarom genoodzaakt om je video van YouTube te verwijderen. Dit betekent dat je video niet meer op YouTube kan worden afgespeeld.”

Het is niet bekend waarom Hoste de claim precies indiende. Wél is geweten dat er al langer een beweging gaande is op YouTube, waarbij het aantal filmpjes met verboden inhoud het afgelopen jaar met 80% is gedaald. In totaal heeft moederbedrijf Google meer dan 10.000 medewerkers ingezet om inhoud te verwijderen die in strijd was met de richtlijnen van het videoplatform. Naast “hate speech”, zijn die richtlijnen dus ook bedoeld om schendingen van het auteursrecht, geweld en seksuele uitingen te voorkomen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

LEES OOK:

Geert Hoste wordt 60: “Als ik aan het podium terugdenk, breekt het angstzweet me uit”

Geert Hoste over z’n reis naar Mumbai: “Een pakje van een wildvreemde over de grens smokkelen? Is dat wel slim?”