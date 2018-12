Geert Hoste in gesprek met de sfeermakers van 2018: “Ik had gehoopt dit jaar niet geconfronteerd te worden met een terreuraanslag, helaas” Redactie

25 december 2018

06u00

Geert Hoste Kiest: de voor hem meest markante figuren van 2018. Een bont gezelschap, voor wie dit een jaar van verandering was. Het jaar dat hen op een ander niveau bracht. Daar praat Geert met hen over in Dag Allemaal, maar ook over hun kerstplannen, de cadeautjes, politiek en familie. Een warm gesprek, kortom.

Mijn gasten en ik ontmoeten elkaar rond een tafel in het Antwerpse sterrenrestaurant The Butcher’s Son. Marjolein Faes (37), Julie Colpaert (39), James Cooke (34), Marc Coucke (53): een blinde bruid, een slimste vrouw, een sterdanser en een innemende ondernemer. Ik keek het voorbije jaar met grote ogen naar elk van hen. En zij ook naar elkaar, zo blijkt al snel.

“Ik weet nog dat ge mij vorig jaar een berichtje hebt gestuurd, Marc”, zegt James tegen de Anderlecht-­voorzitter. “’Proficiat met uw Story-award. Maar nu wel verzilveren.’ Ik heb daar de laatste tijd veel aan gedacht.” Niet geheel onverwacht is het James die het ijs breekt tijdens dit unieke eindejaarsgesprek.

Marjolein, jij hebt een speciale reden om hier mee aan tafel te schuiven, nadat je maandenlang gezwegen hebt in de pers.

Marjolein: “Ik heb daar inderdaad ­bewust voor gekozen. Omdat mijn verdriet en mijn teleurstelling over het niet geslaagde experiment in ‘Blind Getrouwd’ al dateren van eind 2017, toen de opnamen erop zaten. Mijn verwerkingsproces startte toen al. Maar tegen dat ik goed en wel klaar was om terug recht te klauteren, begonnen de uitzendingen al.”

VTM kleurt je dag, maar het was niet bepaald rooskleurig.

Marjolein: “Nee, ik heb de impact onderschat. Van bij het begin was er ook veel te doen rond Mike en mij. Eerst allemaal heel leuke reacties, maar daarna ook een pak mindere. Ineens waren er ook mensen die ik niet kende die een stempel op mij wilden drukken. En dat werd te veel op een bepaald moment.”

James: “Terwijl... Was het niet gewoon zo dat die man dolverliefd was op jou maar jij niet zo op hem?”

Marjolein: “We zijn heel hoog begonnen, zeg maar, en daarna is het snel bergaf gegaan. Maar waarom ­mensen dat zo negatief hebben beoordeeld, dat weet ik dus nog altijd niet. Maar kijk, alles gaat goed met mij nu. En omdat Geert het zo lief vroeg, wou ik er zeker bij zijn.”

Waarvoor dank. Julie, jij weet nu ook wel wat het betekent om plots naar grote bekendheid gekatapulteerd te worden.

Julie: “Ik kom natuurlijk al enkele jaren op het scherm, als reporter of ‘Telefacts’-gezicht. Maar ik werd nooit eerder aangesproken op straat. Da’s nu wel veranderd, door ‘De Slimste Mens’. Ik had het wel verwacht, hoor. Ik was beducht voor negatieve reacties ook. Da’s in het verleden wel vaker gebeurd. En je hebt dat zelf niet in de hand. Je speelt gewoon té goed of doet iets wat de kijker vervelend vindt, en dan krijg je ervan langs. Maar gelukkig is het grotendeels positief gebleven bij mij. En ik houd me niet te veel bezig met wat er over mij geschreven wordt op sociale media, dat helpt ook.”

