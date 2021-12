Geert Hoste fileert 2021: “Wat Wout van Aert is voor het wielrennen, is Gert Verhulst voor de Vlaamse showbizz”

Vroeger was het gemakkelijk. God gaf tien geboden en de kous was af. Ze werden in stenen gebeiteld en gingen zo’n 5.000 jaar mee. Maar toen werd het 2021 en verzonnen onze overheden 1.001 regeltjes. En daar stopte het niet. Er kwamen dagelijks verse maatregelen, verstrengingen, versoepelingen, uitzonderingen en verbeteringen. Onbegrijpelijke instructies werden naar ons hoofd geworpen als reddingsboeien: ‘Een sokkel aan maatregelen’ en ‘Richtsnoeren’! Gelukkig verduidelijkte de premier het als volgt: ‘Een richtsnoer is iets wat je moet doen, maar waarvoor je niet kan gestraft worden als je het niet doet.’ Er ontstonden hilarische spraakverwarringen met zinnen als: ‘Het aantal stijgingen daalt en het aantal dalingen stijgt!’ En ‘Als het negatief is, dan is dat positief’. We kregen te horen dat we ‘met een oorstaafje moeten ronddraaien in onze neus.’ En dat er strenge maatregelen komen zoals ‘het verlengen van de vakantie.’ Laat die strenge maatregelen maar komen!