Geert Hoste fileert 2021: “Vooral prinses Delphine heeft het sterrenstof uit d’r haren geschud”

Prestatie van het jaar

Atlete Nafi Thiam behaalde voor de tweede keer olympisch goud, en dat met een verstopte neus! Maar wie ’t meest indruk maakte, was turnster Nina Derwael. Ze reeg de ‘welverdiende achten en negens’ aan elkaar op de brug met de ongelijke leggers. Zeg maar: het paaldansen voor gevorderden. En ook zij kwam met goud naar huis. De Olympische Spelen in Tokio bleken voor haar slechts een opwarming voor ‘Dancing With The Stars’. Ik ontmoette Nina Derwael toen ze in een trainingsruimte een spagaat oefende met haar voorste voet een halve meter boven de grond. Mijn ogen deden pijn van het kijken alleen. Tussen de rek- en strekoefening door vertelde ze hoe ze als topatlete en jonge vrouw duizend ballen in de lucht moest zien te houden. Samenwonen, stofzuigen, de was en de plas, de strijk... Dát was voor haar het echte kunst- en vliegwerk. Een grotere beproeving dan het bovenmenselijke trainen voor een onmogelijke medaille. De spagaat van het leven van jonge mensen van elke dag.