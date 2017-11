Geene Lisa schrijft boek over 'midlife', zónder crisis "Veertiger zijn is alleen maar boeiend."

17u27 0 © Wim Van de Genachte Showbizz Ex-tv-presentatrice Geena Lisa (45), die tegenwoordig werkt als lifestylecoach, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Ze schrijft momenteel aan haar eerste boek.

‘Lust for Midlife’ zal in het voorjaar van 2018 verschijnen bij uitgeverij Lannoo en is het tegenantwoord van de zogenaamde midlifecrisis.

"Ik ben nu de veertig voorbij maar er is geen enkele reden om in een midlifecrisis te belanden. Voor mij is de tweede helft van mijn leven juist een heel boeiende periode. Mijn bewustzijn is groter, ik heb meer tijd voor mezelf omdat de kinderen groter zijn, ik kan al die dingen doen waar ik vroeger geen tijd voor had. Ik geef mezelf meer aandacht en stel beslissingen en dromen niet langer uit", aldus Geena.

Groeien

Ze zegt heel gelukkig te zijn met de carrièreswitch die ze heeft gemaakt. "Want na twintig jaar televisiewerk kon ik niet meer groeien als presentatrice", zegt ze. "Met mijn boek wil ik mensen inspireren en duidelijk maken dat je deze periode moet beleven, niet overleven. Ik schrijf trouwens de vrouwenversie en mijn collega Johan Tuyaerts de mannenversie."