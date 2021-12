Geena Lisa werkt nu vooral als mental coach: “Ik heb hard moeten knokken om van het labeltje ‘omroepster’ af te geraken”

Normaal zou Geena Lisa dezer dagen op het podium staan van de Antwerpse Stadsschouwburg als barones Elsa Schräder in The Sound of Music, maar helaas heeft corona daar voor het tweede jaar op rij een stokje voor gestoken. “Het is echt jammer. Je laadt je iedere keer weer op. Je bent zo gefocust, de adrenaline stroomt door je lijf. En nu werd net voor de première de stekker eruit getrokken”, vertelt Geena in Story. “We zitten voorlopig opnieuw in die onzekerheid van ‘wanneer mag het dan wel doorgaan’. Dat is heel vervelend, maar ik kan daar gelukkig goed mee om. Je kunt in zak en as blijven zitten en je boos maken en ergeren, maar ik kies liever niet voor zulke emoties. Uitstel is geen afstel, want zodra het kan, gaan we spelen.”