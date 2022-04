Geena Lisa over toxische relatie uit het verleden: “Al mijn aandacht moest naar hem gaan”

BVOp maandagavond was Geena Lisa (49) te gast in het nieuwe seizoen van ‘De Cooke & Verhulst Show’. Samen met Lotte Vanwezemael (29) had ze het over toxische relaties. Ook Geena Lisa zelf kreeg in het verleden al te maken met zo'n giftige situatie. “Mensen vroegen mij regelmatig waarom ik het allemaal maar liet gebeuren.”

De ex-omroepster was op maandag bijzonder openhartig over één van haar vorige relaties. Zo kreeg Geena Lisa in het verleden al te maken met een toxische relatie. “Ik zou het niet omschrijven als mentaal misbruik, maar het is wel een soort van gif in je leven.” Geena Lisa maakte tijdens haar getuigenis duidelijk dat destijds alles in het teken van haar voormalige partner moest staan. “Mijn carrière was toen op een hoogtepunt, maar toch moest ik al mijn tijd besteden aan zijn werk, aan zijn carrière,...” Ook de kinderen van Geena Lisa hebben geleden onder de toxische relatie van hun moeder. “Ze hebben zich er wel tegen verzet. Het heeft echt wel iets met hen gedaan.”

Gevoel van bevrijding

Wie de man in kwestie precies is, maakte de ex-omroepster niet bekend. Ze maakte wel duidelijk dat het niet om haar ex-man Coco Jr. ging. “Dat was een gezonde, goede relatie”, klonk het overduidelijk. Geena Lisa vertelde ook nog dat ze aanvankelijk niet wist dat ze in een toxische relatie zat. “Anderen zagen het veel sneller en vroegen mij ook waarom ik dit maar allemaal liet gebeuren.” Uiteindelijk kwam er gelukkig een einde aan de toxische relatie van Geena Lisa. “Hij heeft de keuze gemaakt”, vertelde de ex-omroepster nog. “Hij heeft mij verlaten, maar ergens was het een soort van bevrijding. Eindelijk kon ik weer mezelf zijn en mijn eigen keuzes maken.”

Ondertussen is de ex-omroepster opnieuw gelukkig in een nieuwe relatie. Ze heeft dan ook een duidelijke boodschap voor anderen die te maken krijgen met een vergelijkbare situatie. “Kies voor jezelf en voor je eigen geluk.” Verder heeft Geena Lisa ook veel uit deze moeilijke periode geleerd. “Het was een interessante les. Wanneer de relatie in kwestie voorbij was, heb ik me vooral veel vragen gesteld. Wie was ik? Wie wil ik zijn? Hoe kan ik weer de regisseur van mijn eigen leven worden?”

