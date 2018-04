Geen zomerrevue aan zee voor Luc Caals: "Al die stress is slecht voor mijn tikker" HL

24 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz  Voor het eerst in 34 jaar trekt Luc Caals (65) in de grote vakantie niet richting Belgische kust. Althans niet om er te werken, want de komiek past voor een zomerrevue. ‘Ik ben de files zo beu’, zegt Luc in Dag Allemaal.

Het stopzetten van z’n vakantiejob komt onverwacht. Meer dan drie decennia entertainde Luc duizenden Vlamingen die hun zomervakantie doorbrachten aan zee. Vorig jaar verraste de komiek vriend en vijand door wereldster Ronn Moss, die jaren Ridge speelde in ‘Mooi En Meedogenloos’, als gastacteur te strikken in z’n show ‘De Bolle & The Beautiful’. "Daar was ik trots op", zegt Luc. "Ik hou toffe herinneringen over aan Ronn."

Ook je fans waren enthousiast.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN