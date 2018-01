Geen zin meer in oude miljonairs: Naomi Campbell kiest voor toyboy TC

22 januari 2018

Topmodel Naomi Campbell (47) zou opnieuw verliefd zijn. In de Britse media wordt ze gelinkt aan rapper Skepta. Ze zouden al enkele weken daten.

Haar keuze voor Skepta is wel een beetje verrassend. De voorbije jaren leek Naomi haar hart enkel te kunnen verliezen aan veel oudere, rijke mannen. De laatste met wie ze een relatie had, was multimiljonair Louis C. Camilleri, een 62-jarige zakenman die fortuin maakte in de tabakshandel. Maar nu gaat ze dus voor jonger en hipper. Skepta, echte naam Joseph Junior Adenuga, is een erg succesvolle rapper en producer. In interviews gaf hij al aan dat Naomi zijn droomvrouw is. Hij lijkt die nu ook gestrikt te hebben. Al moet dat nog wel door de twee officieel bevestigd worden.