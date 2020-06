Geen uitstapje naar Werchter of TML deze zomer? Zet dan je eigen festival op poten Isabelle Deridder

13u05 0 Showbizz Hij organiseert normaal gesproken groots opgezette bedrijfsfeesten en happenings, maar deze zomer gooit Xavier Daeseleire - de broer van Axel - het noodgedwongen over een andere boeg. Dat doet hij via een pop-up festivalconcept: “Wie weet komt onzen Axel zelfs plaatjes draaien.”

Toen Xavier te horen kreeg dat drukke evenementen deze zomer geen optie zouden zijn, begon de eventmanager al snel na te denken over een alternatief. “Dat is ‘Festival at Home’ geworden”, legt hij uit. “Vlamingen houden van festivals, maar daar kunnen ze nu niet terecht. Via dit concept wil mijn team daar nu tegemoet aan komen.” Met andere woorden: je kan Xavier inhuren om je eigen festival op poten te zetten.

Formules

Om dat te bereiken, werden drie formules gecreëerd: Dream, Heaven en Paradise. “Welke je daarvan kiest, is uiteraard volledig afhankelijk van wat je wil”, klinkt het. “Je kan voor een basic festivalervaring gaan, maar je kan ook alle registers opentrekken en er een mini-Tomorrowland van maken. De invulling - en het bijhorende prijskaartje - heb je zelf in handen. Wij zorgen sowieso voor decoratie, entertainment en dj’s.”

“Welke dj’s dat zijn, hangt uiteraard af van het soort muziek dat je wil horen. Als het elektronisch mag zijn, dan bestaat de kans dat ik onzen Axel (die het coronavirus opliep en werd opgenomen in het ziekenhuis, maar nu bijzonder goed recupereert, red.) vraag om plaatjes te komen draaien. Wie weet wil hij dat wel doen”, lacht Xavier.

Meer info op www.festivalathome.be.