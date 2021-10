Geen toekomst meer voor sportief powerkoppel: Ruben Van Gucht en Laurence na zeven jaar huwelijk uit elkaar

Showbizz“Deze tandem is niet meer. Ontelbare herinneringen van onschatbare waarde. Vandaag scheiden onze wegen.” Meer woorden hadden sportjournalist Ruben Van Gucht (35) en onderneemster Laurence Van Tongerloo (38) niet nodig om via Instagram hun scheiding aan te kondigen. Na bijna een decennium samen is er voor het sportieve powerkoppel geen toekomst meer.

Zowel Laurence (38) als Ruben (35) deelde gisteren een foto waarop ze aan het fietsen zijn in Zuid-Frankrijk. “Deze tandem is niet meer”, schreef Ruben bij de foto. “Haar hier ooit gevraagd en hier ook getrouwd. Ontelbare herinneringen van onschatbare waarde. Vandaag scheiden onze wegen.” Opvallend: Ruben - die onlangs nog mee ‘Studio Tokio’ in goede banen leidde - vergezelde z’n boodschap van twee gebroken hartjes, Laurence deed dat niet. Wie haar Instagram Stories volgt, krijgt alvast de indruk dat zij vrede heeft met de breuk. “Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd die je is gegeven”, schreef ze zaterdag.

Hoe dan ook een triest einde van een romance die in 2012 als een sprookje begon. Ruben en Laurence leerden elkaar toen kennen op een netwerkavond. “Er kwamen meerdere sprekers, onder wie Ruben”, vertelde Laurence daar afgelopen maart over in ‘Humo’. “Ik was er met een vriendin, en net toen we opstonden om naar huis te gaan, kwam Ruben binnen. Het was chemie. Ik zag hem ook kijken. Ik passeerde hem, hij zei ‘Hallo’, en ik dacht: ‘Shit, als ik nú vertrek, zie ik hem nooit meer. Ik ben teruggekeerd... We raakten aan de praat, wisselden contactgegevens uit, en spraken nog eens af. Zo is het gegroeid.”

Sportieve klik

Dat het goed zat, mocht niet veel later ook de rest van Vlaanderen weten. In 2013 stelde Ruben zijn Laurence immers voor op het ‘Gala van de Flandrien’ in Capitole Gent. Hij in een ‘sporty chic’ outfit, zij in een strak wit jurkje en zilveren pumps. Niet veel later mocht Laurence nog eens een wit kleed aantrekken, op 17 augustus 2014 trouwde ze met Ruben. Gevraagd naar hun grootste raakpunten haalde het koppel steevast hun gezamenlijke passie voor sport - vooral mountainbiken - en hun twee honden en kat aan.

Al was die klik er ook nog op andere vlakken. Beiden zeker dat kinderen niet hoefden, zodat ze voluit konden kiezen voor hun dromen. Ruben doet dat al jaren door voluit in te zetten op z’n carrière bij VRT en als schrijver van sportverhalen. En ook Laurence weet op dat vlak van aanpakken. Zo is ze niet alleen actief bij een bedrijf dat honden- en kattenvoeding maakt, ze bracht dit voorjaar nog het kookboek ‘Snoep Dog’ uit, met gezonde desserts voor honden. Tijdens de boekvoorstelling sprak Laurence nog vol liefde over haar echtgenoot. Daarnaast is ze hem altijd blijven steunen in zijn financieel dispuut met Jacques Vermeire, waarin de rechter Ruben afgelopen december ongelijk gaf. “Voor ons is dat een afgesloten hoofdstuk”, zei Laurence nog in ‘Humo’. Amper zes maanden later is ook haar relatie datzelfde lot beschoren.

