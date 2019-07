Geen ‘Timtation’ meer voor Cherish: de verleidster heeft nieuwe vriend KD

24 juli 2019

11u06

Bron: Telegraaf 0 Showbizz ‘Temptation Island’-verleidster Cherish heeft een nieuwe vriend. Dat maakte de blondine zelf bekend op Instagram. Tim ‘Timtation’ Wauters, die in het programma als een blok voor de Nederlandse viel, hoeft dus niet meer te hopen op een relatie met de vrouw die op het eiland z’n hart stal.

Voor Cherish was ‘Temptation Island’ een spelletje, maar Tim viel wel echt als een blok voor haar. Zelfs nadat ze hem duidelijk gemaakt had dat de gevoelens niet oprecht waren, verwerkte Tim haar nog als kers (naar haar koosnaampje ‘cherry’, nvdr.) in zijn volgende tatoeage. Voor haar huidige vriend zijn de gevoelens wel echt, laat ze weten op sociale media. “Je maakt me zo gelukkig”, schrijft ze bij een foto. “Je vertelt me dat ik speciaal ben, dat ik mooi ben, dat ik ontzettend lief ben, dat ik ontzettend eerlijk ben en dat ik je gelukkig maak. Schat, ik wilde je vertellen dat ik goed voor je zal zijn. Ik zal er altijd voor je zijn. We gaan nog vele jaren van elkaar genieten.”