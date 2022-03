Geen ‘The Batman’ in Rusland: Warner Bros. en Disney brengen er voorlopig geen nieuwe films uit

Het was The Walt Disney Company die als eerste maatregelen nam. De filmstudio kondigde aan dat verschillende films, waaronder het nieuwe ‘Turning Red’, voorlopig niet uitgebracht zouden worden in Rusland. “Gezien de ongeprovoceerde invasie van Oekraïne en de tragische humanitaire crisis, pauzeren we de release van bioscoopfilms in Rusland, waaronder het aankomende ‘Turning Red’ van Pixar”, liet een woordvoerder weten. “We zullen toekomstige zakelijke beslissingen nemen op basis van de zich ontwikkelende situatie. In de tussentijd, gezien de omvang van de opkomende vluchtelingencrisis, werken we samen met onze NGO-partners om dringende hulp en andere humanitaire bijstand te verlenen aan vluchtelingen.”

Ook Warner Bros. heeft ondertussen besloten om de gloednieuwe superheldenfilm ‘The Batman' voorlopig niet uit te brengen in Rusland. Normaal gezien zou de prent er vanaf vrijdag in de bioscopen te zien zijn geweest. “Gezien de humanitaire crisis in Oekraïne, heeft WarnerMedia besloten om de release van de film in Rusland uit te stellen. We blijven de situatie opvolgen. We hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor deze tragedie.” Het niet uitbrengen van The Batman in Rusland kost de filmmaatschappij miljoenen euro’s, maar dat zegt het bedrijf er voor over te hebben gezien de huidige toestand.