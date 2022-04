Geen sprake van dialogen over homoseksuele relatie: nieuwe ‘Fantastic Beasts’-film ingekort in China

Fans zaten er al even op te wachten, maar in de nieuwe ‘Fantastic Beasts’-film wordt er expliciet verwezen naar het romantische verleden van Albus Dumbledore (Jude Law) en Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). Maar in China zal er van romantiek geen sprake zijn, want daar werden de verwijzingen naar die relatie uit de film geknipt. Het gaat dan specifiek om de zinnetjes ‘I was in love with you’ (Ik was verliefd op jou) en ‘The summer Gellert and I fell in love’ (De zomer waarin Gellert en ik verliefd werden). Al bij al nog geen zes seconden, maar wel veelbetekenend.