Geen sekstaboes voor BV’s in ‘Lotte gaat diep’: “Mijn mama zag meteen aan mij dat ik ontmaagd was”

BVNiemand die BV’s zo openhartig over seks en relaties kan laten praten als Lotte ‘Seksuolotte’ Vanwezemael (29). In het derde seizoen van haar podcast ‘Lotte gaat diep’ ontvangt ze weer een hele resem Bekende Vlamingen die hun ziel bij haar blootleggen. Youtubesterren Average Rob en Arno The Kid vertellen over de eerste keer en seks als kerstcadeautje, maar ook ‘Familie’-actrice Charlotte Sieben neemt geen blad voor de mond. “Ik heb me door mijn eerste keer gelachen.”