Geen schadevergoeding voor Bart De Pauw: tv-maker moet VRT zelf 1 euro betalen

Onaanvaardbare vorm van machtsmisbruik

“De vraag waarover de rechtbank zich moest buigen is of de VRT voldoende redenen had om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen en of hierover al dan niet op een foutieve wijze publiekelijk werd gecommuniceerd”, gaat de persrechter verder. “Op basis van een grondige analyse van alle door de partijen bijgebrachte informatie, stelt de rechtbank vast dat er voldoende bewijs voorligt van gedragingen van de heer De Pauw binnen een professionele sfeer, die een volkomen onaanvaardbare vorm van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag uitmaken.”

Advocaat De Pauw: “Teleurgesteld”

“We zijn heel teleurgesteld door het vonnis van de rechtbank”, reageert de advocaat van Bart De Pauw. “We vinden dit een heel hard vonnis en we zijn er nog steeds van overtuigd dat Bart door de VRT buitenproportioneel hard is behandeld. We gaan dit nu grondig bestuderen en bekijken of we in beroep zullen gaan of niet.”