Geen rood reisadvies voor Disneyland Parijs CD

27 augustus 2020

10u01 4 Showbizz Onrust bij de fans en bezoekers van Disneyland Parijs. Nu Parijs een rode zone is geworden, denken velen dat ze niet meer naar het Franse park kunnen reizen. Maar dat klopt niet. Voor Disneyland Parijs geldt nog steeds code oranje.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft de stad Parijs toegevoegd aan de lijst met rode zones waardoor reizen naar de Franse hoofdstad verboden is voor Belgen. Ook wie terugkeert naar ons land moet zich verplicht laten testen en in quarantaine gaan. Maar dat rood reisadvies geldt niet voor Disneyland Parijs. Het Franse park, op zo’n dertig kilometer van Parijs, ligt in het departement Seine et Marne en hiervoor is een oranje reisadvies van kracht.

Dat betekent dat reizen nog steeds mag mits een verhoogde waakzaamheid en een test en quarantaine wordt aangeraden aan reizigers die terugkeren.



Disneyland Parijs neemt zelf ook een heleboel veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Zo laat het maar een beperkt aantal bezoekers toe die zich via het online registratieplatform heeft aangemeld en het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 11 jaar. Daarnaast zijn er 2.000 desinfectiepunten en handwasstations, en ligt er meer dan 20 kilometer markeringsstickers om bezoekers te helpen de nodige afstand te houden. Ook op de foto gaan met een Disney-figuur gebeurt vanop een veilige afstand.