Geen Rode Neuzen Dag zonder jongeren: laat van je horen in onze enquête MVO

31 augustus 2019

15u39 3 Showbizz Eind dit jaar slaan we weer allemaal de handen in elkaar om Rode Neuzendag te steunen! De actie draait helemaal rond het welzijn van jongeren. Maar hoe gaat het nu precies met de jeugd van tegenwoordig? Dat horen we graag van jou.

Ben jij tussen 12 en 19 jaar? Vul dan onze enquête in en help ons een beeld te vormen van jongerenwelzijn in Vlaanderen. De resultaten verschijnen binnenkort - uiteraard anoniem - op HLN. Rode Neuzen Dag gaat dit jaar door op 29 november, tot die tijd kan iedereen nog donaties binnenbrengen.

Dankjewel om je stem te laten horen!

Ben jij tussen de 12 en 19 jaar? Vul hier dan onze enquête in!