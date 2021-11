Geen privéjet meer? Harry en Meghan nemen commerciële vlucht naar LA

Stabroek Selena Ali (24), bekend van katje Lee, eindigt in de top 20 van Miss Earth: “Er zijn traantjes gevloeid”

Selena Ali (24), bekend als de ‘mama’ van katje Lee, is in de top 20 geëindigd van de internationale Miss Earthverkiezing. Het gaat om een primeur, want nooit eerder is een Belgische erin geslaagd bij de eerste 20 van de missverkiezing te eindigen. “Dit is de kers op de taart na twee maanden hard werk.”

21 november