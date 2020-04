Geen nummers van Milk Inc. in de ‘Liefde Voor Muziek’-aflevering van Regi: “Misschien later” DBJ

20 april 2020

15u00 0 tv Vanavond staat Regi (44) centraal in de aflevering van ‘Liefde voor muziek’. In tegenstelling tot wat sommigen misschien vermoeden zal daarin geen enkel nummer van zijn dancegroep Milk Inc. te horen zijn. “Dat komt later misschien nog”, klinkt het.

Het waren de makers van het programma die Regi vroegen om als soloartiest deel te nemen, zegt Regi vanavond in de aflevering. “Dat vond ik een geweldig idee”, vervolgt hij. “Ik heb de laatste jaren hard aan het Regi-verhaal gewerkt en sinds een jaar of drie is daarin een geweldige opflakkering gebeurd. Ik heb mijn eerste nummer 1-hit ooit gescoord met ‘Where Did You You (Summerlove)’ en nadien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan met onder meer ‘Ellie’ en ‘Summer Life’.”

Regi is als soloartiest misschien nog populairder dan als helft van Milk Inc. “Ondertussen heeft ‘Ellie’ alles wat ik ooit met Milk Inc. gedaan heb voorbij gestoken”, zegt Regi vanavond nog. “Daarom vond ik het ook passen om het als Regi te doen. Met Milk Inc. deelnemen komt misschien nog, het zou kunnen dat ik hier over een paar jaar terug zit met al de nummers van toen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.