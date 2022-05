Geen 'N-woord' of 'pretty pussy’: liedjestekst moet kindvriendelijk gemaakt worden in ‘The Voice Kids’

Celebrities Thuisbasis van fraudeurs, miljar­dairs en kibbelende koppels: de opvallende geschiede­nis van Johnny Depps kasteel

Er wordt veel vuile was buiten gehangen tijdens het proces tussen Johnny Depp (58) en zijn ex-vrouw, Amber Heard. Maar geen zo spectaculair als de beelden die stiekem door Amber gemaakt werden in het mysterieuze kasteel van de acteur. De video, waarin hij met kastdeuren slaat en dronken door de keuken loopt, geeft een zeldzame glimp van de sterk beveiligde burcht - inclusief slotgracht - waarin Depp zich al jaren schuilhoudt. Raar maar waar, de spectaculaire aanvaring tussen Amber en Johnny is nog niet het gekste dat er de voorbije eeuw in het pand gebeurd is. “Volgens tourgidsen is het vervloekt.”

15:00