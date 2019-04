Geen luxeappartement voor Hadise: bank weigert lening aan zangeres Redactie

10 april 2019

06u01

Bron: TV Familie 1 Showbizz Zangeres Hadise (33) wil weg uit het centrum van Istanboel. Ze wordt er voortdurend aangeklampt en lastiggevallen door fans. Hadise heeft een prachtig luxeappartement op het oog in Bebek, één van de meest trendy wijken van Istanboel. De vraagprijs: 1,6 miljoen euro. En dat blijkt te duur. Dat schrijft TV Familie.

Hoewel Hadise in Turkije waanzinnig populair is en met meer dan 8,7 miljoen volgers op Instagram een vetbetaalde influencer is, heeft ze blijkbaar toch niet genoeg centen om haar droomappartement te betalen. Een lening is geen optie. Hadise’ kredietaanvraag werd door verschillende banken afgewezen. De reden hiervoor moeten we niet ver zoeken. De zangeres heeft zich op financieel vlak al meermaals in nesten gewerkt. Er liepen al verschillende onderzoeken tegen haar voor belastingontduiking. Haar Belgische bedrijf en haar zaak in Bodrum zijn failliet, met schulden tot gevolg. En ze werd voor een liefst 1,7 miljoen euro opgelicht door haar eigen zus.