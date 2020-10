Geen kostuums dit jaar: FACTS 2020 geannuleerd door corona TDS

06 oktober 2020

14u43

Bron: FACTS 1 Showbizz Sinds 1993 zetten de FACTS-organisatoren alles op alles om voor duizenden fans een indrukwekkende bijeenkomst te organiseren in Gent. Het doel is om een veilige haven te zijn voor alle fans van films, series en games. Daar brengt de coronacrisis dit jaar echter verandering in: de editie die op 24 en 25 oktober zou plaatsvinden is geannuleerd.

“Het is met pijn in het hart dat we u moeten meedelen dat FACTS: The Homeworld Edition, op 24-25 oktober in Flanders Expo Gent, is geannuleerd”, aldus de organisatie. “We zouden de situatie willen omschrijven met een Spider-Man-quote: ‘Niemand kan elk gevecht winnen, maar niemand zou zonder strijd moeten vallen.’ Het FACTS-team heeft op elk niveau hard gevochten, maar wordt uiteindelijk geconfronteerd met een onvermijdelijke realiteit.”

Alle bezoekers, exposanten en partners zullen binnenkort persoonlijk gecontacteerd worden via e-mail, met meer informatie rond de volgende stappen. Alle tickets van FACTS zullen worden terugbetaald.