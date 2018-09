Geen kostuum of lange witte jurk: zo ongedwongen was het tweede huwelijk van Denise Richards

KDL

11 september 2018

15u44 0 Showbizz Denise Richards is zaterdag opnieuw getrouwd. De 47-jarige actrice en ex-vrouw van acteur Charlie Sheen (53), stapte op het strand van Malibu in het huwelijksbootje met acteur Aaron Phypers (46).

Amper een week nadat bekend raakte dat Denise Richards zou trouwen met haar vriend Aaron, was het al zover. De twee stapten afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje tijdens een ongedwongen ceremonie op het strand van Malibu. Het koppel deelde al heel wat foto's van hun grote dag, maar het feest zal ook te zien zijn in 'Real Housewives of Beverly Hills', de realityreeks waarin Richards te zien is. "Denise is al sinds januari verloofd met Aaron", vertelt een vriend van het koppel aan Us Weekly. "Ze hebben het stil gehouden omdat ze geen media-aandacht wilden in aanloop naar de bruiloft. Ze wilden het privé houden, maar aangezien het gefilmd wordt voor 'Real Housewives of Beverly Hills' was het onvermijdbaar dat het zou uitlekken."

Tweede huwelijk voor beiden

Denise en Aaron vormen een jaar een koppel. Voor beiden is het de tweede keer dat ze trouwen. Richards was van 2002 tot en met 2006 met Charlie Sheen getrouwd. Met hem kreeg ze twee dochters: de veertienjarige Sam en de dertienjarige Lola. In 2011 adopteerde ze dochter Eloise. Aaron scheidde onlangs van 'Desperate Housewives'-actrice Nicollette Sheridan, nadat ze al twee jaar uit elkaar waren.