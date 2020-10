"Geen high fives met de kindjes, maar het plezier is even groot": Studio 100 ontvangt publiek coronaproof voor Nachtwacht-show

Normaal biedt de Antwerpse Stadsschouwburg plaats aan zo'n tweeduizend toeschouwers, maar door de maatregelen worden er nu niet meer dan veertienhonderd toegelaten. 'Het Vampierenbal' van 'Nachtwacht' - de jongerenreeks op Ketnet - was afgelopen weekend de allereerste show met zo'n groot publiek. Het team van Studio 100 deed er alles aan om de zes uitverkochte voorstellingen coronaproof te laten verlopen. "Nu de cijfers weer de hoogte ingaan, is het belangrijker dan ooit dat we dit juist aanpakken", legt CEO Hans Bourlon (58) uit. "Sinds juni zijn we bezig met het uitwerken van een 'coronabijbel', met verschillende protocollen. Met in totaal achtduizend mensen die we hebben ontvangen, konden we ons draaiboek een eerste keer testen."