Geen hereniging met vader en broer: prins Harry verlaat Groot-Brittannië zonder familiebezoek

Té drukke agenda

Hoewel de twee in mei dus contact hadden, is de relatie allerminst warm. In april - toen Harry voor z’n zaak tegen uitgever Associated Newspapers Limited in het land was - had Charles het naar verluidt te druk om z’n zoon te zien, en ook nu was de agenda van de koning flink gevuld. Dinsdag keerde Charles namelijk terug van een privébezoek aan Roemenië, en woonde hij ’s avonds een concert bij in Londen. Woensdag had de vorst enkele verplichtingen op Buckingham Palace.