Geen geboren verleider? Dan helpt Goedele Liekens een handje, met een mandje

Geen geboren verleider? Dan helpt Goedele Liekens een handje

01 februari 2019

00u00 0 Showbizz Seksuologe Goedele Liekens (56) werkt sinds kort samen met Christine le Duc, een Nederlandse keten van vrouwvriendelijke eroticashops. Bij de Belgische lancering van het merk, gisteravond in de Antwerpse Bourla, gaf ze dan ook een lezing over de vrouwelijke emancipatie tussen de lakens.

"Vrouwen moeten meer opkomen voor hun seksueel genot", klonk het strijdvaardig. "Uit onderzoek blijkt dat we - op het vlak van communicatie - toch nog heel wat werk hebben. Geen communicatie zet de deur open voor misverstanden en frustraties. Dus is het goed dat we workshops geven over hoe je je partner moet 'lezen'. Je leert er ook je zintuigen op scherp te zetten, om zo ten volle van seks te genieten. Die workshops zijn een soort van training die je individueel of als koppel kan volgen. Zo leer je op een speelse manier om elkaar duidelijk te maken wat je wel en niet wil in bed."

Om de Vlaming al wat op weg te helpen, stelden Goedele en Christine le Dux alvast een 'Verleid de zintuigen'-mand samen. Maar genot kost geld, zo'n 49,99 euro om precies te zijn.