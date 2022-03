Geen films, tv, muziek of concerten meer: zo verzet de entertainmentsector zich tegen Rusland

ShowbizzDe wereld kijkt met lede ogen toe hoe Rusland Oekraïne binnenvalt. Ook de entertainmentsector is er niet over te spreken. Vandaar dat vele mediabedrijven, filmstudio’s, bands en tv-zenders een boycot tegen Rusland zijn begonnen.

Film

Om te beginnen is er een duidelijk signaal vanuit de filmsector. De grootste filmstudio’s weigeren stuk voor stuk om hun nieuwste blockbusters uit te geven in Rusland. Zo speelt ‘The Batman’, de nieuwste film van Warner Bros. die morgen ook in ons land uitkomt, niet in Rusland. Naast Warner scharen ook Disney, Sony, Universal en Paramount zich achter dat initiatief. De studio’s houden hun films achter tot Poetin zijn troepen terugtrekt uit Oekraïne.

Het filmfestival van Cannes liet intussen weten dat de Russische delegatie er dit jaar niet welkom is. Ook het filmfestival van Toronto laat weten dat Russische Indiefilms er wel gedraaid zullen worden, maar dat de officiële delegaties niet mogen komen. Het filmfestival van Glasgow zal geen enkele Russische film spelen.

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

TV

Niet alleen de filmstudio’s, maar ook verschillende tv-zenders en streamingdiensten nemen maatregelen. Netflix weigert Russische propagandakanalen op te nemen in het streamingaanbod in Rusland. De dienst trekt zich daarmee niets aan van een nieuwe Russische regel die vanaf 1 maart is ingegaan. Volgens die bepaling zou Netflix verplicht twintig door de overheid goedgekeurde tv-kanalen moeten aanbieden. Na de Russische inval in Oekraïne ligt het al helemaal gevoelig; een internationale streamingdienst die verplicht wordt een reeks nationale tv-kanalen te streamen. Die zijn niet allemaal even propagandistisch, maar van bijvoorbeeld Channel One kan worden gezegd dat ze nauwe banden onderhouden met het Kremlin. Ook een religieuze Russisch-orthodoxe zender (Spas) behoort tot het aanbod. “Gezien de huidige situatie zijn wij niet van plan om deze zenders aan ons aanbod toe te voegen’’, meldt een woordvoerder van Netflix. Het is nog onduidelijk hoe het Kremlin zal omgaan met de weigering van de Amerikaanse streamingdienst, die in Rusland toenemende populariteit geniet. Netflix doneerde bovendien 1 miljoen dollar aan de slachtofferhulp in Oekraïne, en zette alle verdere projecten in samenwerking met Russische filmmakers stop.

Ook de Brite tv-zenders BBC, ITV en All3Media zetten onmiddellijk alle zaken met Rusland stop. Samen zijn de bedrijven verantwoordelijk voor miljoenen uren aan streamingmateriaal.

Muziek

Ook de muzieksector grijpt in. Spotify gaat zijn kantoor in Rusland sluiten. “We zijn hard geschrokken en bedroefd door de aanval op Oekraïne”, aldus een woordvoerder. De muziekdienst heeft ook podcasts van Russische staatsmedia beperkt, waardoor het vinden van dit soort content op het platform veel moeilijker wordt. Spotify maakte de beslissing nadat eerder deze week ook alle content van nieuwsdienst Sputnik en de Russische staatsmedia RT van het platform werd gehaald.

Niet alleen digitaal, maar ook in real life zullen de Russen met een tekort aan luistermateriaal komen te zitten. Zo weigeren de meeste band om nog op te treden in Rusland. Onder andere de Italiaanse band Måneskin en de Amerikaanse bands Green Day en Bring Me the Horizon lieten al expliciet optekenen dat ze niet willen langskomen in een land dat oorlog voert tegen onschuldige slachtoffers. Ook Iggy Pop, The Killers, Nick Cave, Franz Ferdinand, Louis Tomlinson en Yungblud zegden hun concerten af. “Onze harten zijn bij Oekraïne”, schreef die laatste op Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Songfestival

En over Måneskin gesproken: zij wonnen vorig jaar het Songfestival in Rotterdam, waardoor de volgende editie in Italië doorgaat. Aanvankelijk liet de Italiaanse overheid nog weten dat zowel Rusland als Oekraïne welkom waren op het festival. Maar verschillende Europese landen lieten horen dat ze niet meer wilden deelnemen zo lang Rusland nog welkom was. Kort daarna liet de organisatie weten dat Rusland alsnog verbannen zou worden van het Songfestival.

LEES OOK