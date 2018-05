Geen enkele Chinees zal Eurosongfinale kunnen zien door geklooi met deze scène Karen Van Eyken

11 mei 2018

22u19

Bron: Huffington Post, CNN 0 Showbizz Chinese fans van het Songfestival zullen noodgedwongen op hun honger blijven zitten. De organisatoren van de liedjeswedstrijd hebben een Chinese tv-zender immers verboden om de finale uit te zenden na ongehoorde censuur.

In China wordt het Songfestival gestreamd door Mango TV. Maar de Chinezen kregen tijdens de eerste halve finale niet alles te zien. De censuur stak daar een stokje voor.

Een scène tijdens het optreden van de Ierse kandidaat had het verkorven. Terwijl Ryan O’Shaughnessy zijn lied 'Together' bracht, was er een liefdespaar op de bühne te zien. Maar omdat het om twee mannen ging, waren de dames en heren van de censuur onverbiddelijk.

Een tweede act waar de Chinese overheid over struikelde, was de inzending van Albanië omdat er performers met tatoeages in voor kwamen.

In 2016 verspreidden de Chinese autoriteiten richtlijnen die homoseksualiteit - naast seksueel misbruik, incest en perversie - als "abnormaal seksueel gedrag" bestempelden en dus niet geschikt voor televisie.

De 'European Broadcasting Union' reageerde meteen en verbood de Chinezen om de tweede halve finale en de finale uit te zenden. "Dit is niet in overeenstemming met onze waarden van universaliteit en inclusiviteit en onze trotse traditie van het vieren van diversiteit door muziek", lieten de organisatoren in een verklaring weten.

O'Shaughnessy vertelde aan de BBC dat hij het besluit verwelkomde. "Vanaf het begin hebben we gesteld dat liefde liefde is; het maakt niet uit of het tussen twee jongens, twee meisjes of een jongen en een meisje is", zei hij.

Ierland plaatste zich trouwens voor de finale, net als Albanië.