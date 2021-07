Geen enkele BN’er is veilig voor roddelkoning Fawry Not Sawry: “André Hazes bekijkt mijn Insta elke dag”

ShowbizzHij bracht als eerste naar buiten dat André Hazes het gezellig had met Sarah van Soelen, weet zo ongeveer alles over de relatieperikelen van Lil Kleine en lijkt de BFF van haast iedere realityster. Sinds hij een paar jaar geleden recaps begon te posten van tv-reeksen zoals ‘Love Island’, ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, groeide de Nederlandse YouTuber Fawry Not Sawry in recordtempo uit tot dé roddelreferentie bij onze Noorderburen. Al zijn er grenzen: “Ik verzweeg dat Sarah van Soelen in een afkickkliniek zat.”