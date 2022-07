Geen Emmy-nominaties voor ‘Stranger Things’- sterren, fans zijn verontwaardigd: “Het was hen zo gegund”

CELEBRITIES Halsey openhartig over abortus: “Het heeft mijn leven gered”

Op 24 juni besloot het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de abortuswetgeving, Roe versus Wade, te schrappen. Staten mogen nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of niet. Als reactie op die omstreden beslissing vertelt zanger Halsey (27) - die de voornaamwoorden zij/die gebruikt - openhartig in Vogue over hoe belangrijk die wetgeving is: “Abortus heeft mijn leven gered.”

12 juli