Geen coronawoorden te bespeuren: dit zijn de genomineerden voor Tiener- en Kinderwoord van het Jaar

In tegenstelling tot het Woord van het Jaar - de volwassen versie van de verkiezing - zijn er in de shortlists van Tiener- en Kinderwoord van het Jaar geen coronawoorden te bespeuren. Niet verwonderlijk, zegt Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe Ketnet. “Daar waar bij volwassenen de dagdagelijkse realiteit overmeestert en ze deze meenemen in alles wat ze doen, lijkt het wel alsof kinderen en jongeren dit net niet of veel minder doen”, klinkt het. “Dit wil niet zeggen dat Covid-19 kinderen en jongeren niet raakt. Maar kinderen en jongeren gaan hier op een andere wijze mee om. Kinderen en jongeren zoeken vaak met behulp van fantasie een escapistische bubbel waar ze afstand doen van de dagdagelijkse realiteit om ze draaglijker en aangenamer te maken. De dagelijkse realiteit wordt er soms in verwerkt, maar is niet allesoverheersend. Je ziet dit in hun spel, in hun knutselwerken en tekeningen, in de games die ze spelen, in hun gespreksonderwerpen, in hun sociale media, in de keuze van hun televieprogramma’s... en zelfs in hun keuze van het Woord van het Jaar.”