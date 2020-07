Geen coronakilo’s voor Tine Priem: actrice heeft haar eetpatroon drastisch omgegooid DG

23 juli 2020

09u06

Bron: TV Familie 0 Showbizz Geen coronakilo’s voor Tine Priem (31), die Tamara speelt in ‘Thuis’. Tine heeft recent een drastische beslissing genomen: ze leeft voortaan zo goed als veganistisch en dat heeft een positieve weerslag op haar gezondheid. “In mijn keuken komen zo goed als geen dierlijke producten meer”, zegt Tine -vastberaden in weekblad ‘TV Familie’.

Hoelang leef jij al vegan? Al van vóór de lockdown?

Tine Priem: “Ja, sinds eind vorig jaar eigenlijk. Door het bekijken van ‘The Game Changers’. Da’s een Netflix-documentaire over de impact van plantaardige voeding. En dat zowel op het vlak van je prestaties, de dierenwereld uiteraard én het milieu.”

Heb jij vlees cold turkey gewijs links laten liggen?

“Wel, ik ben begonnen met vijf dagen in de week veganistisch te eten. Dat wil zeggen: alle dierlijke producten vermijden. In het weekend at ik dan wel nog gewoon waar ik zin in had. Maar toen ik door de lockdown constant thuis was, had ik ineens veel meer tijd en ben ik gaan experimenteren met gerechtjes. Ik heb van alles uitgeprobeerd, waardoor dat ‘eten wat ik wil in het weekend’ wegviel. Ik had er geen zin meer in en vooral geen behoefte meer om vlees te eten.”

Ben je nu 100% veganistisch?

“Nee, dat niet. Af en toe eet ik nog eens een stukje vis. Onlangs zijn mijn vriend Tom en ik bijvoorbeeld op restaurant geweest na een dagje wellness en er stond niks vegan op het menu. Zelfs niks vegetarisch, dus ja... Ik heb dan vis gegeten. Laat ons zeggen dat ik voor 95% veganistisch ben, maar mezelf af en toe nog wat vis gun. Omdat ik dat nog altijd lekker vind.”

En wat als je bij mensen gaat eten en er is kaas of een ei gebruikt in een gerecht?

“Iedereen in mijn omgeving weet intussen dat ik veganistisch ben. Maar als mensen voor mij koken en ze zijn de kaas uit een gerecht vergeten te halen, dan eet ik dat braaf op, hoor. Vandaar: ik noem mezelf geen 100% veganist, eerder flexitariër.”

Wat eet je zéker niet?

“Vlees zegt mij weinig tot niks, dus dat eet ik écht niet meer. Ik ben nooit een grote vleeseter geweest, dus dat kost me niet veel moeite. Omdat ik geregeld sport, zorg ik er wel voor dat ik genoeg proteïnen binnen heb.”

Ah ja? Hoe doe je dat?

“In mijn gerechtjes doe ik veel linzen, kikkererwten, rode bonen, enzovoort om dat te compenseren. En net als vlees vermijd ik ook alles met lactose in volledig. Ik eet supergraag kaas en yoghurt, maar ik krijg daar een opgeblazen gevoel van. Ik weet dus dat lactosevrij eten beter is voor mijn lichaam. En er zijn ondertussen al zoveel alternatieven. Vegan yoghurt, vegan kaas, vegan chocolade… Ik kan echt nog wel genieten.”

En jij voelt je beter sinds je de dierlijke en melkproducten links laat liggen?

“Vooral wat die lactose betreft, voel ik een groot verschil. Ik kon me vroeger soms ‘dik’ voelen. Ook al weet ik dat ik slank ben. Maar ik heb jaren met een opgeblazen buik rondgelopen en dan voel je je niet altijd goed in je vel. Ik ben blij dat ik door veganistisch te eten ontdekt heb dat ik gevoelig ben voor lactose. Ik voel me nu supergoed, ik heb meer energie en dat opgeblazen gevoel is eindelijk weg!”

Sommige veganisten dragen geen leder meer. En ze vermijden schoonmaakproducten en parfums met dierlijke stoffen.

“Ik heb een gezonde levensstijl, maar om dat veganisme over de hele lijn door te trekken… Nee, dat zie ik niet zitten. Ik heb een vegan shampoo en conditioner, maar da’s omdat ik broos haar heb en ik daarom een natuurlijk product nodig heb. En eerlijk, ik doe dit echt voor mezelf. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen voor het milieu en de dieren, maar ik doe het vooral omdat ík mij er lichamelijk beter bij voel.”

Is dat veganisme soms toch nog een opgave voor jou?

“Ik heb verschillende vegan kookboeken en op het internet vind je duizenden recepten. Moeilijk is het niet om een veganistisch gerechtje te maken. Nu ik weer aan het werk ben, heb ik een Vegan Foodbox besteld met alle ingrediënten om drie dagen per week dergelijke gerechten te maken. Ik ben erg benieuwd of het mij zal bevallen. Als het drukker wordt, is het soms moeilijker om naar de winkel te gaan of inspiratie te vinden. Zo’n maaltijdbox is dan altijd handig, hé.”

Zijn feestjes en recepties niet enorm lastig?

“Ik ben blij dat ik gekozen heb om flexitariër te zijn, deels om die reden. Ik eet zo graag! En als al het lekkers voor je neus voorbijkomt zonder dat je ervan kunt proeven... Dat zou wat te hard zijn voor mij. Ik probeer wel altijd een veganistische of op z’n minst een vegetarische optie te kiezen. Maar als die er echt niet is, ben ik blij dat ik eens kan valsspelen.”

Is jouw vriend ook vegan?

“Tom heeft het geprobeerd, maar hij houdt te veel van zijn stukje vlees af en toe. Hij kan ook dagen hebben dat hij gewoon mee vegan eet, hoor. Maar meestal maak ik ‘mijn’ gerecht en bakt hij voor zichzelf dan een stukje vlees erbij. Zo zijn we allebei tevreden… Tom en ik gaan allebei supergraag uit eten. Op voorhand bekijk ik dan online het menu van het restaurant. Zo weet ik dat we allebei iets kunnen krijgen dat we lekker vinden. Ik iets vegan en Tom een échte steak. We vinden altijd wel een goed compromis. En zo hoort het, hé!” (lachje)