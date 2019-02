Geen copyright op befaamde Carlton-dansje uit ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ SD

14 februari 2019

17u49

Pech voor Alfonso Ribeiro (47): de acteur uit 'The Fresh Prince of Bel-Air' had een claim ingediend die stelde dat het beroemde Carlton-Dansje uit de reeks van hem is, maar dat verzoek is nu afgewezen door het Amerikaanse kantoor voor copyright.

De zogenaamde 'Carlton Dance' was een beroemd dansje uit de jaren 90-sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Ribeiro's personage Carlton voerde het dansje vaak op en werd er zo wereldberoemd mee. De danspasjes worden echter vaak gekopieerd, onlangs nog in het online spel Fortnite, waar spelers hun avatar het ‘Fresh emote’-dansje kunnen laten uitvoeren. De acteur claimde dat hij het Carlton-dansje had bedacht en wilde er daarom copyright op laten zetten, maar dat wordt nu dus afgewezen.

Volgens een medewerker van het copyrightbureau is Ribeiro’s zogenaamde choreografie slechts “een combinatie van drie danspasjes die een simpele routine vormt”, en komt het dus niet in aanmerking als officiële choreografie waar copyright op kan rusten. Daarnaast maakte Ribeiro nog de fout om de choreografie van de Carlton-dans die hij tijdens ‘Dancing With The Stars’ bracht, te registreren voor copyright. “Meneer Ribeiro brengt de choreografie met zijn professionele danspartner Witney Carson, en internetbronnen geven aan dat de meeste professionele dansers in dit programma de choreografie maken voor hun beroemde partners”, schrijft een onderzoeker van het copyrightbureau. “We vragen ons dus af of de aanvraag de juiste auteur of auteurs voor dit werk aangeeft. Was Alfonso Ribeiro de enige auteur van de hele dansroutine die doorgegeven werd in de aanvraag?” Het lijkt er dus op dat Ribeiro niet echt goed heeft nagedacht over zijn aanvraag.