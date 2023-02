Geen César voor Close van Lukas Dhont, prijs voor 'beste buitenlandse film' gaat naar Spaanse 'Las Bestias’

BV “Onlangs spuwde iemand op klaarlich­te dag in mijn gezicht”: ‘Thuis’-ac­teur Wannes Lacroix over homohaat

In ‘Thuis’ speelt acteur Wannes Lacroix (20) de homoseksuele Niels. Ook in het echte leven valt hij op mannen. Al blijkt de mix van homoseksualiteit en bekendheid erg explosief, vertelt hij in ‘Het Belang van Limburg’. “Ik denk dat het veel makkelijker is om homo te zijn als je niet bekend bent.”