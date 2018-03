Geen betaalde seks in ‘Familie’ en exit Andrea Croonenberghs HL

13 maart 2018

20u40

Bron: HL 0 Showbizz Vanavond nam ‘Familie’ afscheid van Andrea Croonenberghs. De kijkers kregen eerst nog te horen wat er zich vorige week tussen haar personage Griet en Guido had afgespeeld. Daarna verdween ze met de woorden: “Van mij zal je geen last meer hebben.”

De voorbije weken bewandelde Guido Van den Bossche (Vincent Banic) een vreemd pad, want hij ging in op het ongewone voorstel van de veel oudere Griet om haar tegen betaling te vergezellen naar enkele saaie recepties. Aanvankelijk leek de job van gezelschapsheer nog onschuldig en maakte Guido's vriendin Emma (Bab Buelens) zelfs grapjes over haar 'gigolo'. Maar dat veranderde toen Griet een versnelling hoger schakelde en Guido grof geld aanbood voor één nacht rauwe seks. Guido ging uit pure geldnood in op het voorstel, weliswaar met de goedkeuring van zijn Emma.

De verhaallijn rond betaalde seks zorgde de voorbije weken voor nogal wat commotie op social media. Fans vonden die wending ongepast voor een soap, waar ook veel kinderen naar kijken. Anderen gingen wel op in het verhaal en lieten weten waarom ze de beslissing van Guido al of niet steunden. Het afspraakje van Griet met Guido op een hotelkamer vond vorige week al in de serie plaats. Maar voor de kijker bleef het onduidelijk wat er zich tussen de lakens precies had afgespeeld. Griet had Guido betaald, maar die hield tegen Emma vol dat er geen seks was geweest.

“Ik geloof dat niet, ik ben niet achterlijk”, had Emma hem geantwoord.

Dinsdagavond zou alles eindelijk uitgeklaard worden. Emma nodigde Griet uit voor de ultieme confrontatie, die ze begon met "Vanaf nu laat je mijn lief gerust, heb je dat goed verstaan?"

Maar Griet verraste Emma en de verwarde kijker, want ze stelde de jonge vrouw meteen gerust: "Er is echt niks gebeurd." Vervolgens zag de kijker in een flashback hoe de bewuste date en avond verlopen was. Dat ze eerst op bed lagen, maar dat Griet medelijden kreeg met Guido. Die kon alleen maar aan zijn Emma denken en wilde of kon niet met Griet naar bed gaan. Omdat geld de rijke vrouw niks kon schelen, schonk Griet de 24.000 euro als een soort van afscheidscadeau, zodat het koppel een nieuwe start kon maken. Of uit medelijden: dat mocht Emma zelf bepalen.

“Maak er het beste van, je zal van mij geen last meer hebben, want ik verdwijn uit jullie leven”, zei Griet voor ze opstapte en voor Guido en Emma in elkaars armen konden vallen. Het perfect gelukkige, jonge koppeltje in ‘Familie’ blijft dus nog een tijdje perfect gelukkig. Zonder verder gigolo-gedoe, want dat blijkt iets te hinderlijk te zijn voor een gezonde relatie. Weeral wat geleerd!