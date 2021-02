Geen avondje uit dit jaar, dus breng zelf romantiek in huis met deze valentijnsfilms

‘A Rainy Day in New York’ - te bekijken op Streamz

Amazon Studio’s probeerde deze prent initieel achter te houden vanwege de controverse rond regisseur Woody Allen, maar vorig jaar vond ‘A Rainy Day in New York’ alsnog een weg naar het grote scherm. We volgen het verhaal van de jonge Gatsy (nee, in dit geval niet Leonardo DiCaprio, maar wel Timothée Chalamet) die zijn vriendin Ashleigh (Elle Fanning) naar New York volgt, omdat ze daar een interview wist te strikken met haar grote idool. Ashleigh vindt echter maar geen tijd om iets samen met haar Gatsby te doen, waardoor hij begint te wanhopen. Net op dat moment loopt hij de bevallige Shannon (Selena Gomez) tegen het lijf, een oude bekende die niets liever wil dan beslag leggen op zijn tijd.

‘Ordinary Love’ - te bekijken op Streamz

Het is een doodgewone liefde, tot het leven er buitengewone dingen van verwacht: een koppel vijftigers is al jaren samen en geniet van een rustig leventje. Tenminste, tot Joan (Lesley Manville) een kankerdiagnose krijgt. Haar echtgenoot Tom (Liam Neeson) wijkt niet van haar zijde en doet er alles aan om haar te helpen. Maar uiteraard zorgt zo’n ingrijpende verandering toch voor druk op hun relatie.

‘Lady & De Vagebond’ - te bekijken op Disney+

Disneyliefhebbers kunnen Valentijnsdag vieren met een klassieker in een nieuw jasje. Alle vertrouwdheid van de tekenfilm maar dan met echte hondjes: ‘Lady & The Tramp’ is dé romantische must see voor wie op 14 februari spaghetti bolognaise op het menu heeft staan. En voor wie liever teruggrijpt naar een andere nostalgische prent: ook ‘Beauty & The Beast’, ‘Cinderella’ en ‘Tangled’ zijn perfecte keuzes voor Valentijn.

‘10 Things I Hate About You’ - te bekijken op Disney+

Haat en liefde liggen dicht bij elkaar, en dat hebben Julia Stiles en wijlen Heath Ledger zeker geweten. In deze film over liefde en bedrog (gebaseerd op Shakespeare’s ‘The Taming of the Shrew’) zien we hoe de vader van Bianca en Katarina met een ‘geniaal’ plan komt: Bianca mag enkel naar het schoolbal gaan als Katarina ook gaat. Geniepig, want Katarina is zo onpopulair dat niemand haar mee zal vragen. Bianca blijft echter niet bij de pakken zitten en huurt iemand in om haar zus alsnog mee uit te nemen. Maar het laatste wat de opportunistische Patrick had verwacht, was dat hij écht voor de charmes van Katarina zou vallen.

‘Pride & Prejudice’ - te bekijken op Netflix

It is a truth universally acknowledged... dat ‘Pride & Prejudice’ honderd jaar geleden al één van dé meest romantische liefdesverhalen ter wereld was, en dat vandaag nog steeds blijft. Netflix heeft dat duidelijk begrepen en zorgt ervoor dat de romantische klassieker met Keira Knightley en Matthew Macfadyen ook deze Valentijn opnieuw beschikbaar is.

‘A Star Is Born’ - te bekijken op Netflix

De film is intussen al aan zijn derde remake toe, maar dat kan alleen maar betekenen dat dit liefdesverhaal sterk genoeg is om generatie na generatie te blijven boeien. Deze keer krijgen we als bonus de enige echte Lady Gaga in de hoofdrol van de jonge Ally, die droomt van een muziekcarrière. Wanneer ze een relatie begint met de bekende rocker Jackson Maine (oh la la, Bradley Cooper) lijken al haar dromen uit te komen, maar in feite wordt haar leven enkel volledig op zijn kop gezet.

