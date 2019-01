Geeft Liam Cunningham een hint hoe ‘Game of Thrones’ eindigt? DBJ

20 januari 2019

19u27 0 Showbizz De Ierse acteur Liam Cunningham (57), bekend als Ser Davos Seaworth in ‘Game of Thrones’ heeft een uitspraak gedaan over het einde van het laatste seizoen. Of die allesonthullend is, moet nog blijken.

De acteur was te gast in de Late Late show van James Corden. Daar kreeg hij de vraag voorgeschoteld of zijn personage zal overleven tot het einde van het laatste seizoen. “Tot nu toe, ja”, antwoordde hij. “Maar dat betekent niks. We gaan toch allemaal dood. Vergeet niet dat ‘valar morghulis’ één van de belangrijkste zinnen is in de show. En wat betekent dat? Dat iedereen moet sterven.”

Het is nog maar de vraag of de acteur daarmee ook het einde van de reeks heeft verklapt. Maar hij legde alvast de nadruk op “legendarisch” toen hij het over de zes afleveringen van het achtste seizoen had. “Normaal filmen we tien afleveringen in zes maanden tijd”, zei hij. “Maar nu hebben we bijna een jaar gedaan over zes afleveringen. Het is alsof je naar zes films kijkt.”