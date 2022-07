Geeft George R. R. Martin teleurgestelde ‘Game of Thrones’-fans dan toch hun zin? “Ik schrijf een heel ander einde”

Kunst & LiteratuurHet is ondertussen zo’n drie jaar geleden dat er een einde kwam aan het ‘Game of Thrones’- tijdperk. Het achtste seizoen maakte heel wat los bij de fans, maar de ontevredenheid en de teleurstelling namen de bovenhand. Auteur George R. R. Martin (73) heeft nu in een blogpost bekendgemaakt dat het einde van de boekenreeks er anders zal uitzien dan het einde in de reeks. “Niet alle personages die stierven in de serie, zullen doodgaan in de boeken”, klinkt het.

George R. R. Martin weet de fans van de populaire ‘Game of Thrones’- franchise wel zoet te houden. Zijn boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ (‘Het lied van ijs en vuur’) bestaat tot hiertoe uit vijf dikke fanstasy-boeken en de auteur is momenteel bezig met het schrijven van het zesde deel, ‘The Winds of Winter’. Hij deelde een update in een blogpost én verklapte daarin of hij het einde van de televisiereeks gaat volgen of niet.

Martin refereert naar zijn boek, zijn fantasiewereld, als de ‘wintertuin’ en noemt zichzelf ‘tuinier’. “Ik ben aan het werk geweest in mijn wintertuin. Ik schrijf, herschrijf en herstructureer. Dingen groeien... en veranderen, dat gebeurt nu eenmaal bij tuiniers.” Hij vertelt over de vergelijking met de televisiereeks. “Wat me de laatste tijd meer opvalt, is dat mijn tuinieren me steeds verder van de televisiereeks verwijdert. Dingen die de fans in ‘Game of Thrones’ hebben gezien, zullen ze ook terugvinden in ‘Winds of Winter’, al is het maar op een andere manier. Maar veel zal toch anders zijn.”

Volgens Martin is dat dan ook onvermijdelijk. “De romans zijn groter en veel complexer dan de reeks. Bepaalde dingen die in de HBO-reeks zijn gebeurd, zullen niet in de boeken gebeuren. En vice versa.” Hij licht toe dat er ook meer personages zijn die aan bod zullen komen, waar de fans nog geen weet van hebben. “Een aantal personages die worden afgebeeld in de show, zijn ook heel anders dan de versies in de romans, zoals bijvoorbeeld het personage Euron Greyjoy.”

Uiteindelijk heeft hij het ook over de grote finale van ‘Game of Thrones’ en het einde van zijn boekenreeks. “Sommige dingen zullen hetzelfde zijn, maar niet veel”. Hij klapt verder uit de biecht. “Een ding kan ik verklappen. Niet alle personages die het einde van de reeks hebben overleefd, zullen het einde van ‘A Song of Ice & Fire’ overleven. Niet alle personages die stierven in de serie, zullen sterven in de boeken.” Hij laat weten dat de kans er uiteraard wel inzit - het blijft ‘Game of Thrones’- maar hij is nog volop bezig aan het proces. “Ik kan altijd volgende week weer van gedachten veranderen.” De auteur komt graag verrassend uit de hoek met plottwists en allerlei wendingen. “Er zullen mensen zijn die serie, boven mijn boeken verkiezen, of omgekeerd en dat is prima zo.” De fans kunnen voorlopig niets anders doen dan geduldig afwachten.

