“Gedempte kerkklokken”: nieuwe details bekendgemaakt over actieplan bij overlijden Queen Elizabeth

Het overlijden van Queen Elizabeth zal een grote impact hebben op het hele land. Maar - zo blijkt uit nieuwe details over ‘Operatie London Bridge’ die zijn bekendgemaakt - ook voor de kerken in Groot-Brittannië. Wanneer ze sterft, zullen de kerkklokken namelijk een uur lang luiden. Dat is op zich niet ongewoon, maar dit keer zullen de klokken volledig gedempt zijn. Het is al sinds de dood van koning George VI in 1952 geleden dat de kerkklokken nog eens volledig gedempt moesten worden. En dus zijn zaken die zich specialiseren in leerbewerking volop bezig om voldoende dempers voor de 16.000 kerken te maken. “Er lopen heel veel aanvragen binnen en we nemen steeds meer bestellingen aan”, zegt Philip Pratt van ‘Big Wilf’s Bell Muffles’. “Dempers zijn een gespecialiseerd product en slechts een paar leerbewerkers in het Verenigd Koninkrijk maken ze.”