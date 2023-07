Gedaan met de anonimiteit: Rik Verheye deelt foto met nieuwe vriendin Manon

BV Acteur Paul Ricour viert z'n 80ste verjaardag: “Ik zal voor eeuwig Pol van ‘Merlina’ blijven”

“Akkerdjie, ik word oud”, zegt Paul Ricour met een lachje. De acteur, die bekend is van de legendarische tv-reeksen ‘Merlina' en ‘Postbus X’, is deze week 80 geworden. Een serieuze mijlpaal, vertelt hij in een interview met ‘Primo’. Daarin heeft hij het ook over zijn pensioen, zijn gezondheid en zijn grootste passie: zijn klein- én achterkleinkinderen. “Ik vind het spijtig dat ik hen niet meer zal zien trouwen.” Toch koestert hij nog één droom.