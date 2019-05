Gebruikt pizzabord Kurt Cobain levert 20.000 euro op Redactie

24 mei 2019

10u23

Bron: AD 0 Showbizz Een papieren bord waarvan Kurt Cobain in de jaren 90 een pizza at, is op een Amerikaanse veiling voor 22.400 dollar (20.000 euro) verkocht. Volgens de New York Post ging veilinghuis Julien’s er vooraf vanuit dat het bordje tussen de 1000 en 2000 dollar zou opleveren.

In de officiële documenten van het bijna dertig jaar oude wegwerpbord staat dat de Nirvana-zanger er op 23 april 1990 van at. Toen hij zijn pizza op had, gebruikte hij de achterkant van het bord om zijn setlist voor een show die avond op te schrijven. Dat maakt het exemplaar zo bijzonder, schrijft Kurts tafelgenoot Johnny Riggs in het certificaat. ,,Dit is een stukje geschiedenis. En handgeschreven setlist van Kurt voordat hij beroemd werd.’’

Eerder ging uit dezelfde veilingcollectie al een trui van de zanger voor een flink bedrag van de hand. Het kledingstuk bracht maar liefst 75.000 dollar op. De grijze trui kwam oorspronkelijk uit een tweedehands winkel, maar steeg in waarde nadat de Kobain het item droeg tijdens een fotoshoot in 1993, zijn laatste voor zijn dood in april 1994 .