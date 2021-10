Geboren voor het succes: hoe de kleine prinses Charlotte miljardair zal worden dankzij mama Kate Middleton

Wanneer prinses Charlotte volwassen is, zal ze hoogstwaarschijnlijk de rijkste Britse royal van de bende worden. Naar schatting zou ze makkelijk meer dan 4 miljard euro bij elkaar kunnen krijgen, zo staat er te lezen in The Express. In verhouding wordt verwacht dat haar broer George - nochtans een rechtstreekse troonopvolger - ‘slechts’ 2,6 miljard euro waard zal zijn. Tot slot zou kleine broer Louis zo’n 855 miljoen euro op de bank krijgen (ter vergelijking: dat is ongeveer evenveel als het geschatte toekomstige vermogen van Beyoncé’s dochtertje Blue Ivy Carter). De kleine Archie (2), het zoontje van Williams broer, prins Harry, en diens echtgenote Meghan Markle, zou ondanks hun vertrek uit de monarchie alsnog 25,6 miljoen euro bij elkaar kunnen sprokkelen. De schattingen worden gemaakt op basis van de populariteit van de kinderen zelf, hun ouders, en natuurlijk alle factoren in hun rechtstreekse omgeving.