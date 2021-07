Geboren voor het ongeluk? Tanja Dexters rijgt al sinds 2016 de relletjes aan elkaar

ShowbizzDe vechtpartij in Marbella is het laatste incident waarbij Tanja Dexters en haar vriend Michaël Peeters betrokken zijn, maar het is zeker niet de eerste hobbel in het parcours van Dexters. De ex-Miss België gaat al sinds haar scheiding in 2016 veelvuldig over de tongen. Een overzicht van fratsen als grafschennis, een vernield appartement en vluchtmisdrijf, maar recent ook een pijnlijk strafdossier.