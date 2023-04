Gavin Rozario spreekt voor het eerst over de stukgelopen verloving met Gordon: “Hij ging helemaal door het lint”

SHOWBIZZZe waren tot over hun oren verliefd, maar het mocht niet zijn. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat de verloving van Nederlandse presentator Gordon Heuckeroth (54) en zijn 24 jaar jongere vriend Gavin Rozario is stukgelopen. In een interview met ‘Privé’ onthult de Australiër waar het is misgegaan en waarom hij de relatie verbrak. “Trouwen was wel degelijk zijn idee. Voor hem was het een soort sensatie.”

Een maand geleden kon het geluk van Gordon niet op. Zijn vriend Gavin, met wie hij sinds januari 2023 samen was, vroeg hem ten huwelijk. “Tegen al mijn verwachtingen in, ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen”, schreef Gordon destijds op Instagram. “En nu kon ik niets anders zeggen dan ‘ja’. In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb. Omdat ik hier zo lang op heb gewacht.”

De plannen voor de speciale dag kregen al een beetje vorm. Later dit jaar zouden de twee elkaar het ja-woord geven. Maar als een donderslag bij heldere hemel werd de relatie beëindigd. De verloving werd afgeblazen en alle schattige en intieme foto’s van het voormalige koppel werden verwijderd. Gordon liet weten dat hij “alleen maar tranen” kan laten om de breuk. “Ik heb een miljoen gevoelens heeft, maar nul woorden", klonk het vorige week nog op Instagram. Maar wat is er exact misgelopen tussen de tortelduifjes?

Geen golddigger

Gavin spreekt voor het eerst over de stukgelopen relatie met ‘Privé’. “Ik wil één keer mijn verhaal vertellen”, klinkt het bij de Australiër, die overspoeld wordt met vragen sinds het nieuws wereldkundig werd gemaakt. “Mijn vrienden, vriendinnen en een ex worden benaderd, mijn werk wordt gebeld. In de media lees ik termen als ’Tinder Swindler’ en ‘golddigger’. Dat is zó niet waar en dat geeft zo’n verkeerd beeld”, aldus Gavin. Met het gesprek wil hij “zijn waarheid aan het licht brengen”. “Ik heb nu minder geld op mijn rekening dan voordat ik hem leerde kennen. Natuurlijk wil je ook eens wat terugdoen als je zo wordt verwend en wordt meegenomen naar restaurants en hotels. Maar hij is een big spender, ik heb een normaal salaris”, vertelt hij.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Gavin Rozario © Instagram

Stemmingswisselingen

Naar eigen zeggen viel de Australiër als een blok voor de "lieve en grappige Gordon”. Ook hij dacht - net als de Nederlandse presentator zelf - dat ze de liefde van elkaars leven waren. Maar dat bleek echter toch niet het geval. Volgens Gavin ligt de breuk dan ook aan de “grote stemmingswisselingen” van Gordon. “Het ene moment hemelt hij je helemaal op. Het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot”, verklaart Gavin. Dat merkte hij voor het eerst tijdens hun trip naar Amsterdam. Gavin viel in slaap tijdens de film ‘Wizard of Oz’ en daar was zijn wederhelft niet over te spreken. “Hij ging helemaal door het lint. Hij vroeg of ik wel goed bij mijn hoofd was. Volgens hem had ik de verkeerde energie of op z’n minst mentale problemen. Dat was achteraf gezien wel de eerste rode vlag”, vertelt hij aan ‘Privé’. Het was de voorbode van een resem aan stemmingswisselingen.

Sensatie

Waarom vroeg Gavin de Nederlandse presentator dan zo snel ten huwelijk? “Gordon wilde graag trouwen en stuurde me foto’s van ringen die hij had gezien. In Dubai hebben we die samen gekocht. Hij vroeg me of ik hem daar in een romantische setting ten huwelijk wilde vragen”, legt hij uit. “Begrijp me niet verkeerd: ik wilde ook met hem trouwen. Natuurlijk was het allemaal snel en veel, maar als hij leuk is, is hij ook echt heel leuk. Maar voor hem was het een soort sensatie. Het moest lijken alsof ik hem zou vragen. Ik heb dit gedaan, omdat ik mijn liefde aan Gordon wilde tonen. Voor mij is het belangrijk dat ik degene van wie ik hou gelukkig maak. Maar het was wel degelijk zijn idee.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Brunopress/Patrick van Emst

Slechts twee dagen na de verloving kwam er een einde aan het sprookje. Op de luchthaven van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, dreigde Gordon zijn verlovingsring af te doen en naar het hoofd van Gavin te gooien. Het was het resultaat van de zoveelste ruzie met zijn geliefde, die per ongeluk zijn paspoort in het vliegtuig had laten liggen. “Hij begon als een gek te schreeuwen. Ik had zijn hele reis verpest. Hij bleef maar doorgaan. Het was bijna als in een cartoon; een poppetje dat helemaal rood aanloopt”, onthult Gavin aan ‘Privé’. Zelfs na de breuk zou het gedrag van Gordon hebben aangehouden. “Nu wil hij zijn armband en ring terug. Zíjn ring. Dat zegt toch genoeg over dat huwelijksaanzoek?”

Gordon heeft nog niet gereageerd op het interview van Gavin. Wel liet hij twee dagen geleden weten dat hij opnieuw in Nederland is om tijd door te brengen met vrienden en familie. “Het voelt alsof iemand overlijdt, wanneer je na vier maanden – dag in dag uit – geen enkel contact meer hebt. Waarom mensen zoiets doen, is mij een raadsel. Waarschijnlijk uit schaamte of zelfbescherming. Of juist bescherming van de ander. Feit is dat ik verder moet”, schreef hij op Instagram.

