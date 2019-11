Gaston en Leo krijgen een hommagemusical KDL

02 november 2019

07u51

Bron: Nieuwsblad 16 Showbizz Het legendarische duo Gaston en Leo krijgt een hommagemusical. Komiek Dirk Van Vooren (46) en acteur Kobe Van Herwegen (35) kwamen met het idee en regisseur en scenarist Frank Van Laecke (61), bekend van zowat elke succesmusical in ons land, zal de regie van de musical in handen nemen.

De bedoel van Van Herwegen en Van Vooren is om de mensen te tonen wie Gaston en Leo waren, op basis van de mensen die hen kenden. Zo kiezen ze ervoor om in de musical geen sketch van Joske Vermeulen na te spelen, maar willen ze je vertellen hoe Joske Vermeulen ontstond. Op de musical is het helaas nog even wachten, die gaat pas in 2023 in première, maar Van Vooren en Van Herwegen kunnen wel al wat meer vertellen over wat we mogen verwachten.

“Wij tonen het leven achter de coulissen”, zegt Van Vooren in Het Nieuwsblad. “Gaston en Leo waren geen podiumgoden die na afloop flessen champagne dronken en kaviaar aten. Het waren harde werkers, die soms ziek op het podium stonden. De geboorte van hun kind misten omdat ze niet weg konden uit de voorstelling. Hoe vaak moesten ze hun eigen emoties verdringen om het publiek een plezante avond te bezorgen.”

Wie de rollen van Gaston en Leo zullen spelen, is nog niet geweten.