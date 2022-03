Garry Hagger gooide z’n levensstijl helemaal om: “20 kilo vermagerd en opnieuw smoorverliefd”

Film Charlie Cox teleurge­steld over reacties op comeback in ‘Spi­der-Man’: “Het was muisstil in de bioscoop”

‘Daredevil’-ster Charlie Cox (39) vertelde in een interview met Radio Times dat hij in de cinema naar ‘Spider-Man: No Way Home’ was gaan kijken om te zien hoe fans zouden reageren op zijn cameo in de film. Dat bleek uiteindelijk niet te zijn gegaan zoals hij had gehoopt. Naar eigen zeggen was het resultaat “teleurstellend”.

