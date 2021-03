‘Game Of Thrones’ wordt theaterstuk op Broadway en in Londense West End

Jon Snow en Daenerys maken hun terugkeer op de planken. Producers Simon Painter en Tim Lawson willen de fantasiewereld van schrijver George R.R. Martin terug tot leven wekken in de theaters van New York, Londen en Australië. Martin zal voor de gelegenheid een nog nooit eerder verteld verhaal voorzien, om het script op te baseren. Of er ook draken aan te pas zullen komen, zoals op het kleine scherm, is nog niet duidelijk.

Martin heeft trouwens nog veel meer ‘Game Of Thrones’-gerelateerde plannen op de agenda staan. Hij tekende zopas een vijf jaar durend contract met HBO, waarvoor hij verschillende spin off-reeksen zal ontwikkelen. Eén van die reeksen, ‘House of the Dragon’, is al in productie. De serie over de voorouders van ‘Game Of Thrones’-hoofdrol Daenerys Targaryen zal in 2022 op tv te zien zijn.