Game of Thrones wederom het vaakst illegaal gedownload ADN

15u44

Bron: ANP 0 AP Showbizz 'Game of Thrones' is afgelopen jaar weer het meest illegaal gedownload op BitTorrent. Dat blijkt uit een jaaroverzicht van techsite Torrentfreak. Het is de zesde achtereenvolgende keer dat de populaire serie de ranglijst aanvoert.

'The Walking Dead' staat net als vorig jaar op de tweede plaats. 'The Flash' staat op plek drie, voor 'The Big Bang Theory'. 'Rick and Morty', 'Prison Break' en 'Sherlock' zijn nieuw in de top 10. 'Westworld', vorig jaar nog derde, is verdwenen uit de lijst.