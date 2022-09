‘Game of Thrones’-ster Kit Harington lovend over spin-off ‘House of the Dragon’: “Ik geniet er echt van”

TVDe ‘Game of Thrones’-spin-off ‘ House of the Dragon ’ scoort. Na amper een aflevering raakte al bekend dat de reeks groen licht krijgt voor een vervolg. Maar nu blijkt ook ‘Jon Snow', beter bekend als acteur Kit Harington (35), een enorme fan van de show te zijn. “Er is fantastisch werk geleverd", vertelde hij aan ‘Entertainment Tonight’.

De Britse acteur Kit Harington kroop acht seizoenen lang in de huid van het hoofdpersonage Jon Snow in ‘Game of Thrones’. Nu de eerste afleveringen van de spin-off ‘House of the Dragon’ op de wereld zijn losgelaten, is ook hij laaiend enthousiast. Hij vertelde in een interview met ‘Entertainment Tonight’ dat hij de serie op de voet volgt, samen met een van de showrunners, Miguel Sapochnik. Hun vriendschap is niet verwonderlijk aangezien Miguel eerder al enkele afleveringen van ‘Game of Thrones’ regisseerde. “Ik volg ‘House of the Dragon’ en geniet er echt van. De makers hebben fantastisch werk geleverd.”

“Het is raar om een hele nieuwe show in hetzelfde soort rijk te beginnen en er dan een eigen ding van te maken, maar ik vind dat ze dat écht hebben gedaan. Ze zijn daar echt in geslaagd”, voegde hij er vol lof aan toe. Hij refereerde hierbij naar de fantasiewereld ‘Westeros’. Zowel ‘Game of Thrones’, als ‘House of the Dragon’ spelen zich daar af.

Spin-off Jon Snow

Harington zelf zal binnenkort ook schitteren in een nieuwe spin-off, eentje die volledig in het teken zal staan van zijn ‘Game of Thrones’-personage Jon Snow. Er hing een lange tijd heel wat onzekerheid in de lucht over deze serie, maar intussen zouden de geruchten wel al bevestigd zijn door actrice Emilia Clarke (35), aka Daenerys Targaryen, én door de bedenker van de fantasiewereld, auteur George R.R. Martin.

Meer informatie over deze reeks is voorlopig nog niet gelost, maar het ziet ernaar uit dat Kit Harington toch nog een tijdje in Westeros zal verblijven.

‘House of the Dragon’ is te bekijken op Streamz. Vanaf 22 augustus verschijnt er elke maandag een nieuwe aflevering.

